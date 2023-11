Filippo Turetta comprò nastro adesivo online giorni prima dell' omicidio di Giulia Cecchettin | procura valuta premeditazione e occultamento di cadavere

Filippo Turetta - cosa accadrà in carcere dopo il suo rientro in Italia

Omicidio Cecchettin e pena capitale: altro che rieducazione, la gente è stufa

Il 42,1% degli italiani si dice favorevole alla pena di morte per, una percentuale altissima. In un Paese cattolico come l'Italia (però il 'Papa Re' Leone XII non esitò a tagliare la ...

Filippo Turetta, parla il benzinaio che ha trovato i soldi sporchi di sangue: Ho chiamato il 112 Fanpage.it

Filippo Turetta, chiusi i gruppi Facebook che lo sostenevano: ecco cosa c'era dentro, dalle lettere d'amore ai post ironici

I gruppi Facebook pro-Turetta non sono più online. 'Le bimbe di Filippo Turettà e 'Le bimbe di Filippo Turetta 2.0', creati sul social dopo l'arresto del 22enne ...

Filippo Turetta ha problemi mentali Bruzzone: «È un narcisista covert patologico». I sintomi

Dai comportamenti di Filippo Turetta si possono desumere problemi mentrale «È una personalità narcisistica patologica». La criminologa Roberta Bruzzone traccia ...