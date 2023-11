Filippo Turetta arriverà in Italia con un volo di Stato

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 24 novembre 2023) Nell’ombra di un evento di portata nazionale, domani, mentre le donne si preparano a scendere in piazza in tuttaper protestare contro la violenza sulle donne, è previsto l’arrivo di, il giovane assassino reo confesso di Giulia Cecchettin. Il suo nuovo avvocato, Giovanni Caruso, ha confermato chesarà scortato dal Servizio di cooperazione internazionale di polizia (Scip) einnella tarda mattinata di sabato 25 novembre, a bordo di un aereo militare.Leggi anche:, scatti d’ira in carcere: chiede sempre di uscire di prigionearriva innel giorno dei cortei Il piano logistico prevede la partenza del ...