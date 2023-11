Ferì un uomo con martello e coltello dopo una lite | fermato un 53enne

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPer il ferimento di un 43enne avvenuto lo scorso mese di agosto ad Ercolano (Napoli) i carabinieri di Torre del Greco hanno sottoposto a fermo undi Ercolano indiziato indiziato del reato di tentato omicidio in concorso aggravato. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli. Lo scorso 12 agosto 2023 i carabinieri sono intervenutila segnalazione che ununaper futili motivi, era stato ferito con une attinto varie volte con un. Il 43enne finì in ospedale in prognosi riservata. Le immediate indagini hanno condotto, all’alba del 13 agosto, al fermo di p.g. di due maggiorenni, che erano ritenuti gravemente indiziati di aver commesso il fatto. Insieme a loro al ...