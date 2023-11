Femminicidio Giulia Cecchettin | la procura indaga sulla telefonata ai carabinieri | “Nessun intervento dopo la segnalazione”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 24 novembre 2023)laal 112 non c’è statoe per questo ladi Venezia sta portando avanti alcuni accertamenti. L’intenzione è di capire cosa è successola chiamata di un testimone al 112, nella quale si segnalava una lite in corso nel parcheggio in via Aldo Moro a Vigonovo (Venezia). Parliamo dell’aggressione di Filippo Turetta ai danni di, prima che il ragazzo accoltellasse e uccidesse la giovane. Secondo quanto scrive l’Adnkronos, l’intenzione è quella di accertare se isiano partiti per verificare quella chiamata d’allarme o se non è mai stato raggiunto il luogo in cuiè stata aggredita.di ...