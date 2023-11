Femminicidio Giordana Di Stefano, la madre: "Difficile cogliere i segnali, mia figlia era innamorata"

A nulla sono servite le denunce contro il compagno di, ma ancora prima per la 20enne è stato difficile cogliere i segnali pericolosi da parte di Priolo perché era molto innamorata. Lo spiega ...

Femminicidio Giordana Di Stefano, la madre: "Difficile cogliere i segnali pericolosi, mia figlia era innamorata"

Giordana Di Stefano aveva 20 anni quando è stata uccisa con 48 coltellate dall'ex fidanzato Luca Priolo a Nicolosi (Catania). A "Pomeriggio Cinque" Vera Squatrito, la madre della vittima, ricorda la f ...

