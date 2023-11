Federica Panicucci - look super chic (e firmato) per il pomeriggio in compagnia

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di venerdì 24 novembre 2023) Siamo abituati a vederla in tv, a Mattino Cinque, sempre elegantissima e molto femminile. Ma anche nella vita di tutti i giorninon sbaglia un colpo in fatto di abbigliamento. La biondissima conduttrice è stata paparazzata in undi novembre a Milano, durante una pausa relax in: il suoè tutto da copiare. Al bar inCon un’amicaè arrivata al rinomato LùBar di Milano a bordo del suo suv nero. Dopo essere scesa dall’auto, la conduttrice fa una piccola passeggiata sul marciapiede. Un sorriso per i fotografi, una controllata al cellulare:è splendida. I capelli mossi e biondi si agitano ad ogni passo. Ad attenderla al locale c’è un’amica: tra una chiacchiera e ...