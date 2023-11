Federica Nargi in intimo nero | “La femminilità non ha limiti o regole”

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 24 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezioneè forse uno degli emblemi italiani didi maggiore successo. L’ex Velina sfoggia un fisico invidiabile e non esita a mostrarlo sui suoi social per la gioia dei suoi fan che non aspettano altro che un suo nuovo post. E la richiesta è stata accontentata:ha infatti posato in un carosello di immagini inche mette in mostra tutte le sue doti fisiche. Insieme a questo ha voluto anche elogiare lae il corpo femminile in ogni sua forma spendendo ...