FC 24 | in arrivo gli Europei Euro 2024! Ecco come ottenere un giocatore gratis!

(Di venerdì 24 novembre 2023) Giovedì 23 novembre EA Sports ha annunciato che FC 24 sarà il gioco ufficiale dei prossimi2024 che si disputeranno in Germania e che vedranno fra le nazionali partecipanti anche l’Italia! OTTIENI UNUEFA2024 IN ULTIMATE TEAM. Giocando a EA SPORTS FC 24 prima delle 9 ora italiana del 17 gennaio 2024 (le ore 23:59 ora del Pacifico del 16 gennaio) i player otterranno una stella del torneo della prossima estate per Ultimate Team, card gratis che verrà consegnata a partire dal 18 dicembre. In particolare gli appassionati riceveranno uno dei seguenti giocatori: Jack Grealish – Inghilterra Ousmane Dembélé – Francia Federico Chiesa – Italia Florian Wirtz – Germania Virgil Van Djik – Olanda Alvaro Morata – Spagna GODITI L’ESPERIENZA COMPLETA DI ...