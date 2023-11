Fazzolari | “Col Pd l’Italia era un passo indietro | ora con Germania e Francia la musica è cambiata”

Migranti in Albania, Tajani smentisce Meloni (e se stesso): 'Il Parlamento voterà'. Poi ne spara una sul diritto Ue

... aveva assicurato il governo, a partire dal ministro per i rapportiParlamento Luca Ciriani che,...del Consiglio aveva addirittura mandato il potente sottosegretario Giovanbattista, ...

Fazzolari: "Col Pd l'Italia era un passo indietro, ora con Germania e ... Secolo d'Italia

Ue: Fazzolari, 'troveremo intesa Patto Stabilità, Italia conta non più ancillare come con Pd' La Gazzetta del Mezzogiorno

In Albania, passando dal Parlamento. Il governo (diviso) "concede" il voto, l'opposizione festeggia dividendosi

Il cosiddetto accordo storico Meloni-Rama non piace a Lega e Forza Italia. Anche per questo Tajani si è speso per il passaggio in aula. L'opposizione incassa ...

Cdp, la battaglia sui nomi è l’ultimo capitolo della rivalità tra Fratelli d’Italia e Lega

Un articolo goffamente censurato dall'ufficio di comunicazione riaccende i fari sul destino di Cassa depositi e prestiti, boccone ghiotto delle nomine di aprile 2024.