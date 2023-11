Farmaci | Emmi Careggi | Monoclonale mepolizumab ha cambiato cure vasculite rara

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 novembre 2023) Roma, 24 nov. (Adnkronos Salute) - “Ilè maggiormente efficace nel raggiungere e mantenere la remissione di malattia e riduce in maniera significativa l'utilizzo del corticosteroide”. Lo afferma Giacomo, professore ordinario di Medicina interna - Sod Medicina Interna Interdisciplinare, Azienda Ospedaliero-Universitariadi Firenze, nella sua relazione durante il simposio ‘IL-5 e: nuovi orizzonti nella granulomatosi eosinofilica con poliangioite (Egpa)' organizzato in occasione del 60esimo Congresso nazionale Sir, Società italiana di reumatologia, in corso a Rimini. La Egpa, precedentemente nota come sindrome di Churg-Strauss, è una, un'infiammazione dei vasi sanguigni di piccole e medie dimensioni che danneggia gli organi. Solitamente ...