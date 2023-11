Fantastic Four | Anya Taylor-Joy in lizza per il ruolo della villain | sarà Silver Surfer?

(Di venerdì 24 novembre 2023) Secondo quanto riferito, la star dell'hit Netflix La regina degli scacchi sarebbe entrata nel mirino di Marvel per undain. Ladipotrebbe avere il volto (avvenente)star de La regia degli scacchi-Joy. Secondo un nuovo rumor, l'attrice nominata agli Emmy per la miniserie Netflix sarebbe entrata in trattative coi Marvel Studios per dfare il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe. La voce, per adesso priva di conferme, proviene dall'insider @DanielRPK, il primo a dare la notizia dell'ingaggio di Pedro Pascal nei panni di Reed Richards. Il misteriosoda cattiva di-Joy segue le voci ...

Il regista si è occupato della regia dei primi episodi della serie Apple TV+ e ora è impegnato nella pre-produzione del film Marvel Studios.

Fantastic 4: nel film potremmo già fare la conoscenza dei figli di Reed Richards e Sue Storm

Peraltro, se ci pensate, nel MCU questi sono già stati nominati dal Reed Richards di John Krasinski, che abbiamo conosciuto in Doctor Strange: in the Multiverse of Madness. In una scena specifica egli ...