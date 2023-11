(Di venerdì 24 novembre 2023) Ruba borsa ea una turista, fermato dalla Polizia di Roma Capitale. Disavventura, ma a lieto fine, per unadistranieri presa di mira da un borseggiatore al. Ecco cosa è successo. La vacanza che si trasforma in incubo, poi l’intervento decisivo dei caschi bianchi. Ieri pomeriggio unadi cittadini indiani, papà, mamma e figlio al seguito, sono stati avvicinati e derubati da un malvivente che è riuscito a portargli via una borsa al cui interno c’era praticamente di tutto. Dalle carte di credito, ai documenti, fino al. Gettandoli così nello sconforto. Controlli della Polizia Locale predisposti alla scorsa estate – ilcorrieredellacitta.com Cronaca di Roma:arrestato dalla ...

Lecco Magico Natale: una nuova edizione in partenza

... 'Lecco diventa interessante per ianche in inverno: le nuove iniziative sul lungolago e in ... coltiviamo lo stupore del Natale come occasione per vivere un tempo speciale ine al ...

Discover Cervia crea una 'carta regalo' per attrarre turisti RavennaToday

Pisa si tuffa nell'atmosfera natalizia. Addobbi ed eventi dal centro al ... LA NAZIONE

Famiglia di turisti derubata al Colosseo: ladro incastrato grazie al GPS del cellulare

Cronaca Roma, famiglia di turisti derubata al Colosseo: ladro incastrato grazie al segnale GPS del cellulare, ecco cosa è successo.

Cervia In, arriva la prima "gift card" per i turisti in Emilia-Romagna

Si chiama “Cervia e Milano Marittima Gift Card”. E' la carta regalo nata nel noto comune romagnolo a cui aderiscono oltre 100 hotel della famosa ...