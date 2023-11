Fabio Gatti | “L’Under 23 è il segno che l’Atalanta crede al massimo nei suoi giovani”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 24 novembre 2023) Zingonia. Un gruppo formato a luglio, che ha iniziato il campionato un mese e mezzo dopo il primo giorno assoluto di raduno, ha conquistato 23 punti nelle prime 13 partite del girone A di Serie C 2023/24. È presto per stabilire se sia un record per una seconda squadra esordiente, ma è certo cheUnder 23 in questi primi 112 giorni di vita abbia già mosso passi da gigante. La regia del progetto lato tecnico è stata affidata a, 41 anni, ex calciatore tra Serie A e Serie C, lo scorso anno direttore dello sviluppo nerazzurro e da giugno direttore sportivo della seconda squadra. “Non ci aspettavamo di partire così bene, perché quando abbiamo iniziato questo progetto non sapevamo bene che squadra potessimo costruire”, afferma ricordando i primi giorni di vita del23. “A fine mercato invece ...