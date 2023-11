F1 | la Ferrari pone le basi per una qualifica importante ad Abu Dhabi Obiettivo sorpasso sulla Mercedes

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 novembre 2023) Lae Charles Leclerc comincia al meglio il fine settimana di Abu. Dopo una FP1 nella quale Carlos Sainz e il collaudatore Robert Shwartzman non hanno sfigurato, il monegasco è salito in cattedra nella seconda sessione di libere, chiudendo al comando davanti a Norris e Verstappen. Un bel segnale dopo il bel weekend di Las Vegas. Leclerc ha fatto segnare un buonissimo tempo: 1:24.809 notevole nel time attack al termine del turno, segno che la Rossa del numero 16 funziona già nel verso giusto e il bilanciamento della vettura è già buono. Sensazioni che andranno confermate domani in FP3, considerato che la FP2 è durata poco per gli incidenti di Sainz e Hulkenberg. Inoltre anche il passo gara è apparso buono, con crono costanti tra l’1’27” alto e l’1’28” basso. La nota negativa di questo venerdì positivo è relativa proprio all’incidente da ...