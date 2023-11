F1 | Gp Abu Dhabi Sainz Errore pesante ma domani pronti per lottare

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 24 novembre 2023) "Non è stato il venerdì che volevamo", mastica amaro lo spagnolo YAS MARINA (EMIRATI ARABI) - "Ovviamente non è stato il venerdì che volevamo per dare il via al weekend. Abbiamo provato un po' di soluzioni di set up nelle prove libere 1 e non vedevo l'ora di iniziare il secondo turno dopo aver appor