F1 GP Abu Dhabi | Russell | “Venerdì positivo Ma c’è molto da ritoccare”

(Di venerdì 24 novembre 2023) “È stato unrelativamenteper noi. C’erano molti piloti esordienti in pista nelle FP1, quindi non abbiamo avuto un’idea completamente chiara di quale fosse il nostro ritmo relativo. Fred (Vesti ndr) ha comunque fatto un buon lavoro per la squadra e abbiamo ottenuto molti dati utili da esaminare”. Lo ha detto il pilota Mercedes, Georgedopo il sesto tempo nella seconda sessione di libere al Gp di Abu, in uniniziato per lui col miglior tempo nelle FP1. “Anche nella FP2 non siamo riusciti ad avere un quadro reale del nostro ritmo. Tuttavia, abbiamoda rivedere durante la notte e questo, si spera, ci metterà in una buona posizione per finire l’ultima gara della stagione al meglio. Sono fiducioso“, le sue parole. SportFace.