F1 GP Abu Dhabi 2023 | Sainz | “Non è stato il venerdì che immaginavo”

(Di venerdì 24 novembre 2023) “Ovviamente non èilche. Abbiamo fatto alcune prove con il set-up nelle FP1 e non vedevo l’ora di iniziare le FP2, purtroppo sono arrivato sul dosso all’ingresso di curva 3 e ho perso la vettura, danneggiando il fondo e colpendo le barriere. E’un errore costoso e mi dispiace per i meccanici ai quali ho dato del lavoro in più oggi”. Così Carlos, protagonista in negativo delle prove libere deldel GP di Abucon il suo impatto contro le barriere che ha distrutto la Ferrari: “Sono sicuro che domani saremo di nuovo in pista e pronti a partire. Possiamo sperare in una qualifica molto interessante”. SportFace.