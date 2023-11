F1 GP Abu Dhabi 2023 | risultati e classifica prove libere 2 |  Leclerc miglior tempo | Sainz a muro

(Di venerdì 24 novembre 2023) Ie ladella seconda sessione delledel Gran Premio di Abudi Formula 1. Illo sigla Charles Leclerc, che chiude davanti a tutti girando in 1:24.809. Decisamente meno bene l’altra Ferrari, quella di Carlos, finita contro le barriere dopo appena dieci minuti dall’inizio della sessione. Proprio l’incidente occorso allo spagnolo ha comportato uno stop di quasi mezz’ora. Pochi minuti dopo la ripartenza, inoltre, un testacoda di Magnussen ha causato un’altra bandiera rossa e dunque un’altra pausa, stavolta più breve. Alle spalle di Leclerc troviamo la McLaren di Lando Norris, seguita dalla Red Bull di Max Verstappen. Da segnalare l’ottima prestazione delle due Alfa Romeo, ...

Circuito di Yas Marina, 24 novembre 2023 Si torna in pista a Yas Marina per la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di. Stamattina George Russell ha fatto il miglior tempo della prima sessione. L'inglese della Mercedes si è messo alle spalle Filip Drugovich, primo dei 10 rookie in pista nelle fp1, con la ...

