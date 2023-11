F1 | GP Abu Dhabi 2023 | risultati e classifica FP2 Leclerc in testa con la Ferrari Verstappen insegue

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 novembre 2023) Charlesha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Abu, ultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Yas Marina. Il monegasco si è distinto al volante dellae ha stampato il crono di 1:24.809, riuscendo a precedere per 43 millesimi la McLaren di Lando Norris. Buone indicazioni per il Cavallino Rampante in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica, anche se Carlos Sainz è soltanto 19mo a quasi due secondi dal compagno di squadra. Terzo posto per Maxcon la Red Bull. Il Campione del Mondo è distaccato di 0.173 dalla vetta e precede la Alfa Romeo di Valtteri Bottas, il compagno di squadra Sergio Perez e la Mercedes di George Russell. Lewis Hamilton è ottavo con l’altra Mercedes dietro alla Alfa Romeo di Guanyu Zhou. Di seguito i ...