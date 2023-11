F1 GP Abu Dhabi 2023 | Leclerc | “Non sarà un weekend facile Vogliamo partire davanti alla Mercedes”

Leggi su sportface

(Di venerdì 24 novembre 2023) “Una giornata non. Ho fatto soltanto due giri in configurazione qualifica e non moltissimi in tutto, ma la sensazione al volante è piuttosto buona”. Lo ha detto il pilota della Ferrari, Charles, dopo le prove libere del venerdì del Gran Premio di Abuchiuse al comando nella classifica tempi: “Noi qui combattiamo con la, e nonun. L’obiettivo di domani è piazzarcia loro sullo schieramento”. SportFace.