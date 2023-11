F1 | con le prove libere prende il via il weekend del GP di Abu Dhabi | la Ferrari cerca il secondo posto nei costruttori

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 novembre 2023) La lunghissima stagione della Formula Uno è pronta per dare il via al suo ultimo fine settimana. Da oggi, infatti, scatta ufficialmente il venerdì del Gran Premio di Abu, ventiduesimo appuntamento di un 2023 che ha visto, senza mezzi termini, il dominio assoluto di Max Verstappen che letteralmente è andato a riscrivere i libri di storia e dei record della massima categoria del motorsport. Il fuoriclasse del team Red Bull ha messo a segno numeri spaventosi. Dopo la vittoria di Las Vegas, l’olandese ha raggiunto quota 549 punti (ben 276 in più di Sergio Perez,in classifica) frutto di 18 vittorie, 2 secondi e un quinto, ai quali vanno aggiunte anche 4 vittorie nelle Sprint Race. Un ruolino di marcia mai visto prima, con il nativo di Hasselt che ha già raggiunto quota 53 successi in F1, terzo all-time. Con questi ...