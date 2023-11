F1 | Charles Leclerc comanda nelle FP2 ad Abu Dhabi | Sainz finisce a muro

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 novembre 2023)è in testaseconde libere del GP di Abu, ultima gara della stagione. Dopo una FP1 dedicata soprattutto ai rookie, sono scesi in pista i piloti titolari e il monegasco della Ferrari è stato il più veloce precedendo Norris e Verstappen. Ainvece Carlos, la cui sessione si è conclusa dopo 10 minuti per un brutto incidente. Sessione che parte subito con un botto di Carlosa oltre 200 km/h contro le barriere dopo meno di dieci minuti dall’inizio del turno a causa di un bump sull’asfalto. Nessun problema per il pilota, ma diversi danni alla sua Ferrari: altri danni economici per la Rossa dopo la disdetta di Las Vegas, quando per il salto di tombino in casa del Cavallino Rampante si è speso oltre un milione per rimettere in sesto ...