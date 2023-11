F1 | a che ora le qualifiche del 25 novembre | programma GP Abu Dhabi 2023 | tv | streaming | guida Sky e TV8

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 novembre 2023) Dopo aver messo in archivio la prima giornata dedicata alle prove libere, è già tempo di pensare al sabato del Gran Premio di Abu, ventiduesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Yas Marina si inizierà a fare sul serio, dato che vivremo leche andranno a comporre lo schieramento di partenza della gara. Il sabato sulla pista che si affaccia sul Golfo Persico prenderà il via alle ore 11.30 (le ore 14.30 locali) con l’ultima ora di lavoro in pista in direzione delleche, invece, scatteranno alle ore 15.00 italiane, per andare a decidere la griglia del Gran Premio che si correrà domenica alle ore 14.00 con l’ultima tappa del campionato. Quali saranno, quindi, gli spunti di interesse nel fine settimana sulla pista di Yas Marina? Da domani inizieremo a capire ...