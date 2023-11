(Di venerdì 24 novembre 2023) Mario, ex attaccante del, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo l'stradale di cui è stato vittima

Balotelli : 'Donnarumma non ha colpe - sarebbe rimasto al Milan. Non merita di essere trattato così'

CM.com – Balotelli : ‘Donnarumma non ha colpe - sarebbe rimasto al Milan. Non merita di essere trattato così’ | Serie A

Ex Milan - brutte notizie per Balotelli : serve l’intervento chirurgico

Ex Milan - Balotelli : “Sono ancora il più forte. Voglio la Nazionale”

Balotelli dopo l'incidente: 'Si parla solo di questo, non delle cose importanti'

Mariotorna a far parlare di sé. L'attaccante dell' Adana Demirspor è stato protagonista di un incidente stradale nella scorsa notte a Brescia. L'exe Inter ha rilasciato alcune ...

Balotelli si schianta nel bresciano: auto distrutta, ma lui è illeso Milan News

Ex Milan, Balotelli: “Incidente stupido, ma qui parlano solo di me…” Pianeta Milan

Infortunio Leao, c’è una prima data: quando potrebbe riaverlo il Milan

Stando a quanto riferisce Sky Sport, Rafael Leao non ci sarà contro il Borussia Dortmund nella sfida di martedì a San Siro, decisiva per il futuro in Champions League del suo Milan. Il tecnico Stefano ...

Ravezzani: "Fortissimi ma pieni di debiti. Un gigante con i piedi d'argilla"

Fabio Ravezzani è sempre molto attivo sui social. Il giornalista sportivo si è scatenato su Twitter con due post sui rossoneri: " Furlani: Il Milan prima di Elliott era vicino al fallimento. Può darsi ...