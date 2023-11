Europei di Curling | l’Italia Maschile cede in semifinale | giocherà per il bronzo

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 24 novembre 2023) Aberdeen – I Campionatidirestano “tabù” per. Anche l’edizione di Aberdeen 2023 passerà agli archivi senza vedere gli azzurri in finale. La squadra tricolore si è dovuta inchinare alla Svezia nellagiocata nella mattinata di venerdì 24 novembre. Il viatico verso la fase a eliminazione diretta era ottimo. Il team formato da Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) – accompagnati da Alberto Pimpini (Aeronautica Militare) nel ruolo di riserva e seguiti in loco dal coach Ryan Fry – aveva difatti chiuso il round robin con un bilancio di nove vittorie in altrettanti incontri. Ciò significa che anche gli svedesi, guidati da Niklas Edin, erano stati battuti. Nella giornata di lunedì, ...