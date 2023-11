Europei di Curling | Constantini | “Ci prepariamo per la finale e per Milano-Cortina”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 24 novembre 2023) Aberdeen – Notte da sogno per iltricolore. Aglidiad Aberdeen l’Italia femminile compie un autentico capolavoro: le Azzurre travolgono 11-2 la Svezia e si guadagnano un posto nellaper l’oro di sabato, in programma alle ore 10, contro la Svizzera. Dopo il 1982 e il 2006, è la terza volta della storia per la Nazionale femminile tricolore, ora a caccia di un successo continentale che non avrebbe precedenti. Dopo aver chiuso il girone al secondo posto, l’Italia ha sfoderato una prestazione monstre nella prima gara ad eliminazione diretta. Stefania(Fiamme Oro), Elena Anthonia Mathis (C.C. Dolomiti), Giulia Zardini Lacedelli (C.C. Dolomiti) e Angela Romei (Fiamme Gialle) – accompagnate da Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle) nel ruolo di riserva e seguite ...