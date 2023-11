ESCLUSIVA IN – Sorrentino | «Juventus-Inter è anche Szczesny contro Sommer! Su Onana…»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 24 novembre 2023) Stefano, ex – tra le altre – di Chievo Verona e Palermo, in un’vistasu-News.it ha parlato in particolare di. Con un bagaglio d’esperienza importantissimo in Serie A e soprattutto tra i pali, ha parlatodella sfida a distanza tra Wojcieche Yann Sommer, con riferimentoalla cessione di André Onana. Partiamo subito con il big-match di questo fine settimana:Sarà sarà una partita da un risultato aperto, non c’è una favorita. Entrambe arrivano molto bene, la sosta di mezzo ha fatto viaggiare tanti Nazionali e qualcuno si èinfortunato e questo può incidere. Sarà una partita molto bella dove il ...