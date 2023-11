Enzo Maria | chi era il fratello di Gigi Marzullo | “Aveva 41 anni e amava la sua vita”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 24 novembre 2023)ebbe grave lutto che lo colpì 20fa: parliamo della morte del. «Quando parlavo con mio, lui diceva chepaura di vivere. Io la amavo, luipaura. Mioera eccezionale, molto più bravo e colto di me», ha spiegato il celebre volto tv nel salotto di Serena Bortone qualche anno fa.ha poi continuato: «Era uno spirito meno mediatore e molto rivoluzionario, non si è adattato alle ingiustizie e alle mediazioni che ogni giorno dobbiamo affrontare. Non ha avuto coraggio di ribellarsi in altro modo e si è ribellato contro se stesso, non ha capito i meccanismi della. Io penso sempre a lui ed ai ...