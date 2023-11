Enel spa | nuovo Programma investimenti per una maggiore redditività

Leggi su tenacemente

(Di venerdì 24 novembre 2023)spa:Piano Industriale per unaspa: come riportato dal sito molto autorevole ilSole24ore ci sono importanti novità riguardantie il suoindustriale. L’azienda è determinata a incrementare la sua capacità di produrre reddito e ha delineato un ambizioso percorso per il triennio 2024-2026.sulle reti: Uno L'articolo proviene da Tenacemente.