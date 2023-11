Emporio Armani Our Legacy Workshop | il fascino felino di una collaborazione

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 24 novembre 2023) Si chiama “Our” ed è il nuovo progetto in cuie il marchio svedese di streetwear Ourhanno fuso e mixato ispirazioni, contemporaneità, identità, passato e futuro, dando vita a una collezione unisex caratterizzata da silhouette rielaborate e inconfondibili. Laha messo in contatto Work Shop, il centro creativo e sperimentale di Our, dove tessuti e capi vengono utilizzati in modo innovativo, con la maison italiana capace da sempre di rivolgere lo sguardo verso la sperimentazione e l’evoluzione. Protagonisti i felini La sinergia tra i due brand ha creato un viaggio unico che incanala decenni di storia e futuri paralleli. I codici classici dell’abbigliamento ...