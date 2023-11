Elodie è la prima vera pop star italiana

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 24 novembre 2023) Per GQItaliaè la Performer dell'anno Dopo un’estate durata fino a metà ottobre, i primi giorni di freddo, a Milano, sono comparsi all’improvviso, in concomitanza con la nuova violenta esplosione del conflitto israelo-palestinese. Intervisto, su Zoom, proprio in quei giorni. L’umore non è dei migliori, e forse neanche il resto, perché alle ore 11 lei appare sullo schermo del mio pc in pigiama (come me: il mio è una tuta grigia, il suo una sottoveste di seta beige), gli occhiali da vista, e l’aria un po’ abbacchiata, mentre sorseggia un bicchierone pieno di una bevanda giallo fosforescente tipo Supradin: «Sono rimasta un po’ bloccata, dolori muscolari, scusami», dice. Abito Saint Laurent by Anthony Vaccarello L’intimità disperata che fin da subito contraddistingue la nostra call mi ricorda un po’ le chiamate del periodo del Covid. E ...