Elf Me | la recensione del film di Natale con Lillo

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 24 novembre 2023) Il: Elf Me, 2023. Regia: YouNuts!. Genere: Commedia. Cast:, Federico Ielapi, Anna Foglietta, Claudio Santamaria, Giorgio Pasotti, Caterina Guzzanti. Durata: 90 minuti. Dove l’abbiamo visto: Anteprima stama. Trama: Trip è un elfo di Babboincaricato di costruire giocattoli e dal temperamento anticonvenzionale. I giocattoli che crea grazie alla magia sono molto particolari, tant’è che a volte perdono il controllo. Quando l’elfo combina un pasticcio, questa volta più grande dei suoi soliti, fa la conoscenza di Elia, un bambino che a scuola viene maltrattato dai bulli. La madre del piccolo, invece, è una giocattolaia, ma i suoi affari ultimamente non vanno proprio a gonfie vele. Per fortuna c’è Trip… Se unsi giudica per il senso di tenerezza che lascia, allora Elf Me fa ...