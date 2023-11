Eleonora Giorgi | l’annuncio choc | “Ho un tumore al pancreas”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 24 novembre 2023) "Non dobbiamo vergognarci di essere malati"ha un. Lo ha rivelato la stessa attrice nel corso del programma ‘Pomeriggio Cinque’ in onda su Canale 5 ospite di Myrta Merlino. “Mi hanno diagnosticato unal”, ha infatti raccontato lache poi ha aggiunto rivolgendosi direttamente ai suoi fan: “La mia famiglia, a parte le persone più care, è il mio pubblico: ho bisogno di voi, del vostro amore. Ora inizierò un cammino che condividerò con tante altre persone: chemio, operarsi e poi… il ritorno. Ma non dobbiamo vergognarci di essere malati! Tornerò qui, Myrta, con la parrucchetta!”, ha concluso con un grande sorriso,