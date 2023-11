Edward Luttwak ospite di Mef | Le guerre in corso? Diversivi per nascondere altro E dureranno

(Di venerdì 24 novembre 2023) L’uomo è come tutti lo conosciamo: schietto, provocatore, divisivo. Ma straordinariamente informato. E capace di suscitare idee, suggestioni, emozioni., politologo, storico, consulente del Pentagono e di numerosi presidenti degli Stati Uniti compreso l’attuale Joe Biden è statoa Napoli della Fondazione Matching Energies di Marco Zigon che ha offerto a una platea scelta di invitati la possibilità di partecipare a un confronto su possibili scenari “del mondo che verrà” con riferimento alla politica, all’economia, alla società. A fargli da contraltare è intervenuto un diplomatico di lungocome Giuseppe Scognamiglio, presidente dell’Eastwest European Institute, docente di Geopolitical Scenarios and Political Risk presso l’università Luiss Guido Carli, direttore generale del comitato promotore ...

Italia : Luttwak spiffera: "La Meloni dice che su Gaza la Chiesa le va contro"

(M. Ce. - La Verità) In un podcast di argomento bellico il politologo rivela una chiacchierata con il premier. Aaron McLean è. un ex marine con un curriculum eccellente sia in ambito ...

Il futuro tra Gerusalemme e Washington. Intervista a Edward Luttwak ... Mosaico-cem.it

Luttwak rivaluta Di Maio: l'Europa si metta al suo servizio Corriere della Sera

I pericoli diplomatici della "guerra cauta"

Dopo aver pianificato molto abilmente l'assalto del 7 ottobre, Hamas non aveva evidentemente adottato alcuna contromisura per l'inevitabile controffensiva israeliana. Non ha previsto l'interruzione ...

Matthew Bondy: The illegitimate, theocratic Iranian regime needs to go

And the illegitimate, theocratic Iranian regime needs to go. The 1979 revolution in Iran saw a genuinely evil regime take ...