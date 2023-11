Educazione alle relazioni | cosa c’è nel piano Valditara Le associazioni mai consultate | “Rischia di riprodurre gli stereotipi di genere”

(Di venerdì 24 novembre 2023) Il ministro dell’Istruzione Giuseppeha presentato mercoledì 22 novembre il progetto per contrastare la violenza dinelle scuole, ampiamente annunciato nei mesi scorsi sull’onda dei casi di cronaca. Si intitola “Educare” e al momento oltre al titolo contiene solo alcune scarne linee guida, che però bastano ad attirare le critiche di sindacati eche si occupano di violenza. Il documento di 3 pagine e cinque articoli, si rifà alla direttiva “Educare al rispetto” varata nel 2016 (in attuazione di una legge del 2015) dall’allora governo Paolo Gentiloni, con ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli. 30 ore facoltative, solo per le superiori – Ilè finanziato con 15 milioni, provvisoriamente. Ma almeno tre elementi mettono in dubbio ...

Educazione alle emozioni a scuola - Lucangeli : “Piano di formazione per i docenti. No a un’ora o due di nozioni prestazionali e fredde”

Crepet : “Educazione Sentimentale a Scuola? Una Presa per il Culo. Iniziamo a Togliere Tutta Questa Tecnologia dalle Scuole per i Piccoli”

Nelle scuole arriva l’educazione alle relazioni : per la prima volta si affronta in classe il tema del maschilismo

A fianco delle donne - di Francesco Punzo

... Mulieres Dignitatem, documento che è il primo che un Papa dedicadonne. Documento che ... succede avere una grande confusione sull' analisi dell', formazione , prevenzione , ...

Valditara: ecco «l’educazione alle relazioni». Trenta ore di lezione al pomeriggio su base volontaria Corriere della Sera

Educazione alle relazioni: la FLC boccia il progetto Valditara FLC CGIL

Educare i maschi per fermare la strage di donne

Il numero delle donne uccise quest’anno, oltre cento, ci fa notare però che resta ancora molto da fare: per evitare i femminicidi è necessario educare gli uomini e insegnare loro ad autoeducarsi; fin ...

Concorso Primaria educazione motoria 2023: prova scritta il 15 dicembre

Al via il 15 dicembre le prove scritte per il Concorso scuola primaria 2023 per 1740 docenti di educazione motoria: come si svolge, come prepararsi ...