Educare i maschi per fermare la strage di donne

Leggi su tpi

(Di venerdì 24 novembre 2023) Negli ultimi decenni, la teoria e la pratica femminista hanno fatto grandi progressi nell’assimilare nel dibattito pubblico il problema della violenza degli uomini contro le, la cui priorità principale è il sostegno allestesse, l’ascolto della loro voce, il miglioramento della loro vita e lo sviluppo di nuovi modi per contrastare la violenzale. Il numero delleuccise quest’anno, oltre cento, ci fa notare però che resta ancora molto da fare: per evitare i femminicidi è necessariogli uomini e insegnare loro ad autoeducarsi; fin da piccoli, sin dalle scuole dell’infanzia, attraverso l’introduzione di materie come sessualità e affettività. Dobbiamo insegnare ai bambini l’uguaglianza di genere e il rispetto, per poter ottenere un cambiamento significativo. Dobbiamo ...