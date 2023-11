Eco-attivisti regalano vestiti per protesta contro il Black Friday

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 novembre 2023) Azione di alcuniper il clima in pieno centro a Barcellona nel giorno delil fast fashion. I ragazzi hanno regalato alcunifatti da loro stessi o raccolti dalla spazzatura e hanno portato cartelloni pubblicitari di brand famosi su cui hanno scritto degli slogan con lo spray. Climate action against fast fashion and. Climate activists carry out an action against major fast fashion brands duringon the central street of Portal de l'Angel in Barcelona. In the action, they give away clothes made by themselves or collected from trash.