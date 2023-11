Ecco i primi dettagli di The Penguin | nuova serie DC con Colin Farrell spin-off di The Batman

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 24 novembre 2023) Il produttore ha svelato isulla"The", che fungerà da-off al film "The". Empire Magazine ha pubblicato un approfondimento su The, laDC che fungerà da-off di The, le cui riprese ricominceranno tra pochi giorni dopo una lunga pausa dovuta allo sciopero degli attori di Hollywood. "Theè il prossimo capitolo della saga di The, che porterà il mito di Gotham a livelli ancora più alti prima che il Pipistrello torni in attività. Preparatevi a entrare ancora più in profondità negli angoli più oscuri della città." Nella parte finale del suo approfondimento, la rivista conferma che la ...