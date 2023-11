Eccellenza sanitaria in provincia | all’ospedale dei Castelli chirurgia di alto livello contro i tumori

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 24 novembre 2023) Un cancro ovarico avanzato e diffuso. Un intervento chirurgico complesso di oltre 12 ore e di grandetecnologico, con l'uso della chemioipertermia intraoperatoria (Hipec-CO2), che solo alcuni grandi ospedali in Italia sono in grado di fare. Nel Lazio finora solo il Gemelli Un tumore ovarico avanzato e diffuso. Un intervento chirurgico complesso di oltre 12 ore e di grandetecnologico, con l’uso della chemioipertermia intraoperatoria (Hipec-CO2), che solo alcuni grandi ospedali in Italia sono in grado di fare e nel Lazio solo il Policlinico Gemelli. Una sfida che viene accettata e vinta ddeinella Asl Roma 6. Oggi la paziente, 66 anni, è tornata a casa. Una storia che dimostra come si può avere un’alta qualità di cure anche sul territorio, lontano dalle metropoli. “Abbiamo ...