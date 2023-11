“È stato arrestato” | caos in Francia | il calciatore della Ligue 1 finito in manette

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 24 novembre 2023) Scandalo in. Un noto1 èarrequesta mattina dalla polizia locale, causa diffusione di video di istigazione all’odio razziale Il campionato francese sta regalando varie sorprese in questo primo spezzone. Alcune delle big, da anni stabilmente in Europa, stanno rendendo altamente al di sotto delle aspettative: su tutte l’Olympique Lione. La formazione rossoblù ha cominciato la propria stagione in maniera disastrosa sotto la guida di Laurent Blanc, esonerato dopo solo un mese. La cura Fabio Grosso non è però bastata e i “Les Gones” sono ancora fanalino di coda. Se un tecnico italiano naviga in acque burrascose, un altro sta sorprendendo oltralpe. In Costa Azzurra Francesco Farioli ha iniziato alla grande l’avventura al Nizza. Il giovane ...