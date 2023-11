È oggi il Black Friday 2023 | risparmia fino al 66% sui regali a un mese dal Natale

(Di venerdì 24 novembre 2023) Èilanche se gli sconti sui prodotti sono iniziati ormai da più di una settimana. A unda, è il momento giusto per acquistare icon un notevole risparmio con scontial 66% sui prodotti di elettronica. Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento e di conseguenza i prezzi possono variare e differire da quelli seguenti per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo.re suidicon il: sconti ...

POCO F4 GT 5G 8/128GB: per il Black Friday questo smartphone scende da 599 a 298

...libere 599.90 298.99 Compra ora Super ribasso per POCO F4 GT 5G 8/128GB su Amazon per il... È solo una delle offerte di: per conoscere tutte le offerte su Amazon cliccate qui . - 50% POCO ...

Oggi è il Black Friday: è un giorno speciale oppure no Facciamo chiarezza su questioni controverse Hardware Upgrade

Amazon Black Friday 2023, 16 offerte di oggi 22 novembre Sky Tg24

Salute, Coldiretti: “Da fichi turchi a pistacchi Iran, è black list”

Dai fichi turchi ai pistacchi iraniani contaminati dalle aflatossine, dalle spezie indiane ai litchi cinesi con livelli di pesticidi oltre il limite, è questa la black list dei cibi più pericolosi che ...

Black Friday: Confesercenti – Ipsos, un italiano su due ha già deciso di acquistare, spesa media 216 euro a persona

Sconti anche offline, offerte in 195mila negozi. Ma per i piccoli strada in salita: sette italiani su dieci sceglieranno una piattaforma di eCommerce. “Promozioni continue mettono a rischio il plurali ...