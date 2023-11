È la nuova stella del mercato di Serie A | assalto delle big

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 24 novembre 2023) Il suo nome è destinato, presto, a caratterizzare tantissime voci di calcio. Il talento del calciatore in questione è fuori ogni discussione, motivo per cui non è da escludere unbig diA, anche a stretto giro. Trovare calciatori dal grande potenziale, in Italia, è sempre più difficile. Sono sempre meno le realtà che riescono a far emergere il vero valore di tanti giovani che, nonostante le ottime promesse, non riescono poi a confermarsi. Ma se c’è una realtà che permette ai giocatori di farsi le ossa e tutte le esperienze del caso, quella può tranquillamente portare il nome di Empoli. La società toscana è un esempio virtuoso a tal riguardo: tantissimi i giovani lanciati, italiani e non, che poi sono divenuti dei grandi calciatori tra le varie big. Un lavoro, quello della società azzurra, i ...