È il destino | Pioli folgorato da Camarda | cosa ha visto in allenamento

(Di venerdì 24 novembre 2023) I tifosi del Milan sono in fibrillazione: tra poche ore vedranno davvero all'opera il "predestinato" Francesco? Milanese, milanista, 15 anni, baby-prodigio delle giovanili rossonere nelle quali gioca costantemente sotto-età (1 o 2 in meno rispetto a compagni e avversari) e con le quali ha tenuto una media di oltre 100 gol a stagione, l'attaccante della Primavera di Abate è stato convocato per la prima volta in prima squadra con deroga speciale della Figc a causa dell'emergenza nel settore offensivo, con Giroud squalificato e gli infortuni di Leao e Okafor. Contro la Fiorentina a San Siro Mister Stefanoschiererà come titolare Jovic, ma se il risultato lo richiedesse sarebbe pronto a spedire in campo anche lui,. Carta del, più che della disperazione. "Il talento non ha età, lui certamente ...