È di Aniello Marino il corpo trovato su binari | il Sindaco proclama lutto cittadino

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 24 novembre 2023) Orta di Atella. È del 17enne di Orta di Atella,, scomparso nella tarda serata di ieri, ilsuidella stazione di Frattamaggiore (Napoli). La salma è stata riconosciuta dopo un lungo pomeriggio di indagini. A confermare la notizia anche ildi Orta di Atella, Antonino Santillo: “È con profondo dolore che condivido la triste notizia della scomparsa di, nostro giovane condi appena 17 anni. Abbiamo sperato fino all’ultimo che non si trattasse di lui. La sua prematura partenza ha lasciato un vuoto incolmabile in tutta la comunità. In segno di condivisione del dolore e solidarietà nei confronti della famiglia, saràto il...