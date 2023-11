Dublino | scontri con la polizia per i 3 bambini accoltellati da un presunto algerino | auto in fiamme e cori Irish lives matter - VIDEO

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 24 novembre 2023) Violentinella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 novembre a, dove centinaia di cittadini sono scesi in strada per protestare dopo l'accoltellamento di 3e due adulti da parte di unimmigrato, scontrandosi con la. Le tensioni si sono manifestate con c