Dragon Ball | una stupenda figure di Trunks Super Sayan Banpresto è in sconto su Amazon

Fiorello : “Croce celtica? Qui alla Rai siamo ignoranti - per me è come Dragon Ball”

Fiorello : “Croce celtica? In Rai siamo ignoranti - per me è come Dragon Ball”

Fiorello : “La croce celtica? L’ho regalata io - siamo della Rai : ignoranza totale. Pensate che io sappia cosa vuol dire? Per me è come Dragon Ball”

Fiorello : “Croce celtica? Qui alla Rai siamo ignoranti - per me è come Dragon Ball”

Fiorello : “Croce celtica? Qui alla Rai siamo ignoranti - per me è come Dragon Ball”