Dossier di Legambiente | Ancora troppi imballaggi | In Campania sono il 17% dei rifiuti

Carpi due volte sul "podio" per la raccolta dei rifiuti urbani

... smaltimento rifiuti e recupero di materie prime: qui infatti Laura Brambilla, responsabile nazionale della campagna, e Paola Fagioli diregionale, hanno presentato ilsui "Comuni ...

Dossier di Legambiente: Ancora troppi imballaggi, In Campania ... Il Denaro

Premio Innovazione Legambiente 2023 Legambiente

Europarlamento: blitz delle destre sui pesticidi, salta la riduzione del 50%

La Lega: “La coalizione Ursula si è frantumata”. Mammuccini (FederBio): “È un approccio autolesionista che non difende gli agricoltori” ...

Comuni Ricicloni, tra i premiati Camposanto, San Possidonio, Carpi, San Prospero, Medolla, Novi e Bomporto

This site uses profiling cookies, as described in this banner and cookie policy. By selecting 'I accept' you consent to the use of profiling cookies. Through the 'Settings' button you can manage your ...