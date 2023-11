Dopo questo concerto | nasce tra il pubblico il desiderio di visitare il Guangdong

Negli ultimi 20 anni - il tempo di utilizzo dei vestiti è diminuito del 36% : in media usiamo un capo 7 o 8 volte. Ogni anno in Europa vengono buttati via circa 5 milioni di tonnellate di indumenti - circa 12 kg a persona. E l'industria tessile è il terzo maggiore utilizzatore di suolo - dopo il la produzione alimentare e il settore abitativo. Numeri da tenere presente mentre ci barcameniamo tra i -70% e i -50% di questo Black Friday