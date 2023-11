Donne disabili | la sconvolgente realtà | “La maggior parte di loro ha subito violenza”

(Di venerdì 24 novembre 2023) Pubblicato il 24 Novembre, 2023 “Oltre il 66% dellecontà ha, più dell’87% dichiara di averla subita da chi gli è vicino”. Così Alessandra Locatelli. “C’è un lavoro da fare, e oltre che con le associazioni è importante unire le forze anche a livello istituzionale, con la ministra Roccella, il ministro Calderone e il mondo dell’istruzione, perché si arrivi a una cultura del rispetto che deve partire anche dai più piccoli”, ha detto la ministra per letà alla riunione straordinaria dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone contà. “Il tema dellasulleè frequentissimo e poco capito”, ha denunciato.

L'appello a Libération: "Riconoscere l'attacco di Hamas anche come femminicidio"

Alcuni video degli interrogatori dei terroristi confermano che ledovevano essere violentate "per sporcarle". Anche le personesono state violentate e uccise, come Noya, autistica, e ...

La ministra per la Disabilità Locatelli: 'Il 66% delle donne disabili ha subito violenza' Agenzia ANSA

Violenza di genere. I rischi per le donne con disabilità, i segnali d'allarme e cosa fare Disabili.com

Le aziende agricole scendono in campo per ospitare le donne vittime di violenza

Le aziende agricole scendono in campo per ospitare le donne vittime di violenza. E' un'iniziativa di Cia-Agricoltori Italiani.

25 novembre, insieme per dire basta alla violenza contro le donne

Ogni giorno in Italia 85 donne sono vittime di reato, dai maltrattamenti in famiglia, alla violenza sessuale allo stalking. Nel 2022 si sono verificati 106 femminicidi (dato è in linea con quanto rile ...