Donne contro la Polizia | destra e sinistra mute

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 24 novembre 2023) La protesta su Instagram per l'inerzia davanti a denunce per violenze, maltrattamenti, stupri. Più fonti interne minimizzano, per qualcuno è carenza di organici e di formazione. Nel silenzio della politica, arriva Piantedosi: "Commenti ingenerosi"